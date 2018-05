Herencia recurrirá la sentencia que le obliga a restituir placas franquistas

El Ayuntamiento de Herencia, en Ciudad Real, va a recurrir la sentencia donde se le obliga a restituir unas placas franquistas en las que aparecen nombres de personas muertas durante la Guerra Civil adosadas a ambos lados de la entrada principal del Convento de Nuestra Señora de las Mercedes de Herencia, a los que acompañaban frases de exaltación al régimen franquista.

El Ayuntamiento considera que la sentencia es ambigua, pues reconoce que con la retirada de estas placas se cumplía con la ley de memoria histórica, pero ordena su restitución.

El Ayuntamiento de Herencia ha mostrado su desacuerdo con la sentencia del Juzgado de Contencioso-Administrativo número 1 de Ciudad Real sobre el acuerdo adoptado de retirar las placas franquistas, que estaban situadas en la entrada del Convento de Nuestra Señora de la Merced, y que incumplían la Ley de Memoria Histórica.

Según reconoce la sentencia, el acuerdo de retirar las placas es ajustado a derecho, porque incumplían la Ley de Memoria Histórica, sin embargo, paradójicamente, obliga al Ayuntamiento a reponer las placas suprimiendo las frases “Amarás al prójimo como a ti mismo” (placa izquierda) y “Perdonad y seréis perdonados” (placa derecha), frases que no existían en tales placas.

El acuerdo que anula es el posterior, el de 28 de marzo de 2016, que desestimó los recursos de la Orden de los Mercedarios en la que pedía que no se retiraran las placas porque se habían quitado de ellas las frases "caídos por Dios, por España y su revolución nacional sindicalista", así como el nombre de "José Antonio Primo de Rivera" que forman parte evidentemente de la fraseología del bando vencedor en la Guerra Civil y la posterior dictadura.

Además sería necesaria la previa autorización de la Viceconsejería de Cultura para volver a reponerlas en la fachada de la iglesia conventual, ya que éste es un edificio especialmente protegido, al tratarse de un Bien de Interés Cultural.

El alcalde Sergio García-Navas ha dicho este jueves en la SER que “éste es un hecho de contenido imposible, ya que no se puede eliminar lo que no existe y, además, si la Viceconsejería de Cultura no otorga su autorización previa exigida judicial y legalmente, no podrán reponerse en la fachada del Convento.”

Será el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha el que deberá ratificar que el acto del Ayuntamiento, tal y como reconoce la Sentencia, es ajustado a derecho, y por lo tanto, revocar el acto de imposible contenido que contiene la sentencia.