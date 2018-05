Toca Mojarse

Los socios privados de Emalsa, que tienen mayoría en el consejo de Administración de la compañía del agua de la capital de Gran Canaria, van a aprobar hoy en el consejo la propuesta de subida del precio del agua, con el voto en contra del ayuntamiento de la ciudad que dirige Augusto Hidalgo. Será una victoria efímera porque el pleno la tumbará y la subida del agua no se producirá, y es lo lógico por muchas razones, en la defensa siempre del interés general.

Es cierto que el consistorio debe unos 27 millones de euros a la empresa, pero el ayuntamiento no puede pagar todos y sobre todo ninguna subida del precio del agua, porque el asunto está judicializado, entre otras cosas porque existen informes municipales que dicen que la empresa de mayoría privada no ha cumplido con sus obligaciones con la ciudad. Y esto es sencillo, si uno no cumple, paramos máquinas y a revisar.

El consejo de hoy se presenta intenso y muy largo. Porque no solo se tiene con los socios privados el problema de los incumplimientos de la empresa y la deuda, además del intento de subida de este bien tan preciado. También tenemos una huelga indefinida, hoy octavo día, de los trabajadores del servicio de alcantarillado. Estos, denuncian que después de que haya expirado el convenio colectivo, la empresa quiere rebajar las condiciones de trabajo y no recuperar derechos que perdieron durante la crisis. Para que se hagan una idea los trabajadores de alcantarillado ganan unos 950 euros al mes y exigen subidas, la empresa se niega y se han bloqueado las negociaciones.

La empresa que lleva el alcantarillado es de los socios privados de Emalsa, el ayuntamiento está pendiente de sacar un nuevo concurso, porque la empresa está en precario, ya expiró su contrato. La verdad es que la nueva adjudicación va demasiado lenta, ya se sabe que las cosas de palacio van despacio, aunque algo se podría haber adelantado. Estas son las consecuencias de querer privatizarlo todo y hay cosas que es mejor no tocar o por lo menos vigilar seriamente lo que ocurre.

Con todo tenemos que el ayuntamiento no debió, probablemente, dar el alcantarillado a la empresa de los dos socios privados, ahora rectificará. También dio marcha atrás a la intentona de subida del agua que pretende y lleva tiempo exigiendo la compañía unilateralmente. En lo que no ha cumplido el tripartito ha sido con la elaboración de un nuevo contrato de la empresa con la ciudad, y tampoco se le ha visto al tripartito determinación con las irregularidades detectadas que se investigan en los tribunales de justicia.

El servicio del agua es un asunto muy serio. Es un servicio esencial. Y cuando no funciona, se puede recuperar la concesión o cambiar de empresa. Habría que ver en este caso, pero se sabe que en varias capitales europeas de solera se hizo, se recuperó para el ayuntamiento y sin pagar indemnización. A expensas de los que digan los juzgados, toca mojarse aquí también, el tiempo pasa.