Paco Jémez: "Tenemos que salir a competir como ante el Getafe"

CLAVES PARA EIBAR: la claves es hacer lo que hicimos el otro día ante el Getafe, pero teniendo acierto. No como el otro día. Es injusto que no ganáramos el partido del otro día. Tenemos que acertar en las ocasiones que se nos presentan

ENTRENAMIENTO A PUERTA CERRADA: Yo no he puesto ningún entrenamiento a puerta cerrada, salvo los de estrategia. Yo no he quitado ni puesto nada. Es una norma que ya había dentro del club cuando yo llegué. De todas maneras el que quiera ver un entrenamiento de la UD se puede ver, porque el Hornillo es como un descampado para eso.

ACTITUD: Con el Getafe competimos bien, contra el Español también. El equipo está trabajando con buena predisposición. La actitud de los futbolistas está acorde con la profesionalidad que exige el caso. No tengo quejas en ningún sentido

EIBAR: El Éibar es un equipo muy intenso, que te exige jugar a un nivel muy alto. La dimensione del campo también ayuda que el partido sea así. Nosotros tenemos que dar la talla en un partido como estos porque si no tienes problemas ante un rival como este

AUTOCRÍTICA: “He sido el mismo, me he dedicado a la profesión de la misma manera. He trabajado de la misma manera, pero todo el mundo debe dar un nivel alto. En Méjico hice unos grandes resultados pero aquí, no. El fútbol tiene estas cosas.

ALINEACIÓN SIN CANARIOS: Decir que otro profesional hubiera podido hacer algo más, es jugar a ser adivino. Yo sabía que era complicado cuando vine. Sobre el tema de los canteranos, yo no hago una convocatoria sobre si los futbolistas son de aquí o de otra región.