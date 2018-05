Luis Casimiro: "Tenemos que motivarnos por la quinta plaza"

“Nos gustaría jugar como el otro día y seguir esa línea porque estuvimos muy bien en defensa. En ataque nos faltó estar más acertados en el tiro de tres puntos, sin embargo estuvimos bien en ritmo, en el rebote, en el juego sin balón… Pero cada partido es una historia como hemos demostrado nosotros y todos los equipos. Unicaja venía de ganar cinco de los últimos seis partidos. Cada partido es diferente y tenemos que ir viendo cómo será este partido en Burgos”.

“Me saldrá alguna cana más. Es mi trabajo, no es algo grato pero evidentemente tendré que descartar a un jugador como ya hice contra Unicaja. No sé si pasó desapercibido o no pero ya dejamos a uno fuera, y tengo que seguir descartando porque no hay ninguna lesión”.

“Solo pienso en Burgos, y primero en el descarte, y en el quinteto que arrancará en el partido. No me da para más. Lo que sí es bueno es que nos debemos motivar con la quinta plaza que depende de nosotros. Hasta ahí podemos llegar. Pensar más allá no me da, me da para que si la situación que tenemos actualmente es estar quintos y que depende de nosotros mismos, lo defendamos a muerte. ¿Y cómo se defiende? Ganando el partido siguiente”.

“Lo catalogaría como motivante, nos debe motivar porque estamos jugando para estar entre equipos de Euroliga. Creo que eso es motivamente más que trasladarlo a fundamental, necesario… Debe partir de la ilusión, es un partido ilusionante y motivante para defender la quinta plaza que solo se defiende con victorias. Estar preparados para ir con ilusión, con el trabajo necesario porque sabemos que fuera de casa es más complicado”.