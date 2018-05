La mala gestión de las llamadas comerciales

El trabajo que llevan a cabo los teleoperadores sin duda es uno de los menos agradecidos, lo que conlleva una alta rotación en el sector. Ellos y ellas se limitan a cumplir los protocolos establecidos por quienes están en un nivel jerárquico superior y los que, para bien o para mal, tienen que lidiar con el cliente.

Pero ¿alguien se ha parado a pensar en lo que tiene que lidiar ese cliente cuando recibe una llamada que, siendo honestos, en la mayor parte de los casos no le interesa? Cada vez se realiza una peor gestión de las llamadas comerciales. La técnica del abordaje es la nueva tendencia. Muchas veces no preguntan si es buen momento para atender la llamada (posiblemente porque saben que les vamos a decir que no), te realizan preguntas privadas a la primera de cambio (¿quién en su sano juicio contesta este tipo de preguntas por teléfono y encima cuando nosotros no hemos realizado la llamada?), si les dices que te manden la información por mail para poder leerlo detenidamente (ya que cuando hablamos de temas económicos las decisiones no se toman en caliente), te dicen que no, que es una acción telefónica…

Esto hace que en más de una ocasión uno acabe perdiendo los nervios y opte, incluso, por colgar de cuajo el teléfono para sorpresa, o no, del teleoperador.

Las empresas deberían darse cuenta del efecto tan negativo que tienen este tipo de llamadas tanto en el cliente, como en un posible nuevo cliente. A nadie le gusta que le aborden por la calle, que le hagan preguntas privadas, que le suelten un rollo casi sin respirar… ¿por qué utilizar entonces esta técnica para las campañas comerciales telefónicas?

Nadie dice que dejen de hacerse estas llamadas, pero creo que va siendo hora de pensar en nuevas estrategias.