SERpeques. La agenda de ocio para familias con niños

Este sábado se celebra la Noche en Blanco y además, muchas otras actividades que se realizarán esta semana y que te contamos en el programa SERpeques de este jueves.

Por un lado, durante todo el mes se podrá visitar la exposición de clicks de Playmobil sobre el Aula Picasso.

El fin de semana viene cargado de actividades para familias con E-Familiar, como talleres o excursiones.

El sábado, hay una cita ineludible con la Nochecita en Blanco, que trae múltiples actividades de la mano de Kids&Us, Mahatma, Minichaplin, Ayuntamiento de Málaga, entre otros.

El miércoles, como todas las semanas, los peques aprenderán sobre arqueología con los talleres de ArqueoRutas.Y si quieres que tu hijo se divierta a la vez que aprende, no dudes en llevarlo al cuentacuentos en inglés gratuito que organiza The New Kids Club en Teatinos.

Además, el martes Mahatma Liliput hace un taller de arquitectura infantil para peques de 3 a 5 años.