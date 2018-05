Más de 1.200 alegaciones contra el ‘tarifazo’ del agua

La campaña emprendida por parte de Izquierda Unida en El Ejido contra el denominado ‘tarifazo’ del agua llegaba este martes a su fin, coincidiendo con el fin del plazo legal para poder presentar alegaciones, con un balance de más de 1.200 alegaciones sobre la mesa tras una campaña de 15 mesas informativas por los diferentes rincones del municipio.

Sin duda, una cifra que valoraba muy positivamente durante su presentación el portavoz municipal de esta formación, Juan Antonio López Escobar, indicando que “no se trata de una recogida de firmas al uso, se trata de alegaciones individuales de los vecinos y vecinas de nuestro municipio, explicadas, entendidas y apoyadas por la ciudadanía de El Ejido”.

Indignación

Tras ser preguntado sobre las principales dudas formuladas por los vecinos, López Escobar era contundente, “más que dudas lo que tiene la gente y nos hacía llegar es su indignación”.

Por este motivo, no se descarta que pueda haber llegado alguna alegación más al consistorio a título personal aparte de las contabilizadas por Izquierda Unida.

En cualquier caso, ahora se abre un proceso mediante el cual el Ayuntamiento está obligado a contestar una por una todas las alegaciones y dar cuenta de ello en el próximo pleno, sesión plenaria que sigue sin fecha definida.

Información

Otro de los apartados en los que ha hecho hincapié López Escobar es en en el hecho de que “entendemos y asumimos que el agua tiene un coste, es verdad, pero lo que no comprendemos es la falta de rigor y transparencia que campa a sus anchas por este Ayuntamiento: Aún no contamos con los documentos adecuados e independientes, aún no sabemos el acuerdo al que ha llegado este Ayuntamiento con la Junta Central de Usuarios del Acuífero del Poniente”.

Por todo ello, desde IU se ha vuelto a insistir en la necesidad de tener toda la información para buscar otras fórmulas que no sea “ajustar siempre la tarifa en el bolsillo de los vecinos”.

Por su parte, el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha apuntado sobre las 1.200 alegaciones al ‘tarifazo’ recogidas que “debemos de asumir los costes del agua desalada y trasladarlos al recibo tal y como es obligado por ley”.