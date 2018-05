Los delitos contra la libertad sexual crecen un 127% en el primer trimestre

En uno de los momentos de mayor concienciación a favor de la igualdad entre hombres y mujeres y en contra de los ataques contra la libertad sexual, en Albacete se han incrementado los delitos contra la libertad sexual un 127% durante el primer trimestre del año, según datos del Ministerio del Interior.

De enero a marzo se han contabilizado 3 violaciones en la provincia, todas en la capital. El año pasado no se produjo ninguna. El resto de delitos contra la libertad y la intimidad sexual, los abusos, se han duplicado, pasando de 11 a 22 este 2018 en nuestra provincia.

A pesar de estos datos, la catedrática de trabajo social y servicios sociales de la UCLM, María José Aguilar, sí ha detectado un cambio en la sociedad: "existe más concienciación social en la defensa de los derechos de las mujeres y por la igualdad". Y sobre este incremento, hemos preguntado a la abogada especializada en la defensa de víctimas de violencia machista, Cristina de los Ángeles García, lo tiene claro. "No hay que defenderse. Para que quede claro que una mujer no quiere mantener una relación sexual no debe exponer aún más su integridad".