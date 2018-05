Víctimas, mucho más que delincuentes

A la hora en que los estudiantes protestaban contra la sentencia de La Manada, llegaba a las redacciones el balance de criminalidad de Interior. Se disparan en Euskadi los delitos contra la libertad sexual, los denunciados, un 32 por ciento más que en 2017: 160 casos, 20 violaciones.

Cada vez que pongo la lupa en cualquier violencia machista, algún hombre me reprocha que nunca hablo de las mujeres que maltratan a los hombres. Yo les argumento que la violencia machista tiene un componente de dominación que una agresión de una mujer a un hombre no considero que tenga. Y que, además, son muchas menos, algo que no podía probar porque la Ertzaintza no ofrecía datos de delincuencia diferenciados por sexo, una vieja reivindicación feminista.

Eso ha cambiado con la estadística resumen 2017. Escuchen: De 26.000 detenciones practicadas por la Ertzaintza, 5.800 fueron a mujeres: el 22 por ciento. El mismo porcentaje de mujeres detenidas por maltrato en el ámbito familiar, una de cada cinco. Pero, en delitos contra la libertad sexual sólo un 2,7 por ciento de las detenidas fueron mujeres.

Ahora, sin excusas, tomémonos esto en serio.