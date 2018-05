Ziganda, ante su último derbi: "Me gustaría acabar bien"

José Ángel Ziganda dijo este viernes en Lezama que le "gustaría acabar" bien su etapa de entrenador en el Athletic Club, empezando por el partido del sábado ante en Alavés en Mendizorroza, y que ello conlleva "jugar bien".

"Me gustaría acabar bien, pero va unido a jugar bien y hacer bien las cosas", dijo en la rueda de prensa previa al choque, una comparecencia en la que desveló que ya tiene asumida la decisión de su no continuidad la próxima temporada, hecha pública el jueves y que confesó tener ya asumida con anterioridad. "La decisión no era oficial pero la tienes en mente", desveló.

Sobre el choque de mañana, avanzó su intención de "hacer un partido serio, con buenas sensaciones y sabiendo que hay enfrente un equipo motivado y con ganas de dar una alegría a su afición".

Ziganda comparó el derbi de mañana con el de la Real Sociedad en Anoeta. "Y ya vimos en Anoeta el ímpetu del público y del equipo, con qué ganas jugaron contra nosotros. Espero un partido parecido", avanzó.

El técnico navarro destacó el "muchísimo mérito" del conjunto vitoriano esta temporada remontando desde la posiciones bajas de la tabla hasta salvarse con tranquilidad. "Tienen muchísimo mérito por como le han dado la vuelta. Se han salvado y además bien, con mucho brío", subrayó.

También dijo que Mendizorroza "es una bombonera" en la que "gusta jugar" por "su musicalidad" y lo "organizada" que está la grada.

En cuanto al juego dijo que el Alavés "ataca muy rápido, se repliega bien y juegan de medio campo en adelante con cuatro delanteros". "Aprovechan el contraataque y momentos buenos como el de ahora de Ibai (Gómez)", añadió.

Cuco, por otro lado, se mostró agradecido con Abelardo Fernández por unas palabras -que dijo desconocer- en las que el técnico alavesista mostró tristeza por la marcha del técnico del Athletic.

"A Abelardo se lo agradezco. Nos hemos enfrentado muchas veces, el de central y yo de delantero, y hemos tenido una relación cordial. Desprende cercanía y es un tío majo. También me alegro de que, tras las dos malas experiencias con los entrenadores esta temporada del Alavés, haya sido él que ha acertado y que parece que se queda el año que viene"", añadió.

Sobre su equipo, Ziganda confirmó la baja de Mikel Balenziaga por la lesión muscular sufrida hace diez días en un entrenamiento y que Iñigo Lekue, también con molestias musculares durante estos últimos días, dependerá de como se encuentre en el entrenamiento de esta tarde, el último previo al partido. Completa la lista de bajas Raúl García.