Las bajas obligarán a Cervera: "Tenemos que buscar otra manera de jugar"

Álvaro Cervera recupera el optimismo. El entrenador amarillo se muestra esta semana mucho más animado de cara al final de temporada. Igual semanas atrás estaba tan animado como en esta, pero su tono, sus palabras y sus gestos dicen o expresan mucho más y mejor en esta previa. "El equipo sigue estando vivo. No ganamos porque no marcamos, pero todo lo demás se hace".

Por eso el míster entiende que "el gran problema es que no marcamos. Pero si lo digo parece que estoy señalando a cuatro jugadores. Pero es verdad que eso es lo que nos está haciendo dejar de ganar. Ser delantero es muy difícil", reconocía el entrenador cadista.

Uno de los jugadores más desequilibrantes del plantel amarillo es el manchego Pera, un jugador que por las lesiones no está siendo titular en este equipo, Cervera tiene la respuesta. "Perea necesita continuidad. Puedo tenerlo en el campo todo el partido, pero necesitamos jugar once contra once. Es de los mejores que he entrenado de calidad, pero no basta con eso. Por eso no está donde merece".

La baja de Salvi y la posible de Alvarito que "si no entrena mañana no jugará", obligará al entrenador a "cambiar de dibujo no, pero cambio de forma de jugar sí. Tenemos que buscar otra manera de jugar", dice Álvaro mientras añade que "no podemos mandar a Eugeni o Perea hasta el fondo", aludiendo a la forma de jugar de los dos extremos del Cádiz.

Habla del Zaragoza y reconoce que el cambio de este equipo con la primera vuelta es que "han encontrado su forma de jugar. Juegan muy seguros con su forma y han conseguido jugar a lo que quieren. La continuidad les dará el éxito que quieren".

Vuelve de nuevo a valorar las bajas de los dos extremos y reconoce que no está tan preocupado como todos puedan pensar. "Sigo creyendo que lo importante es el equipo y no los jugadores. Hay que buscar la manera de ganar de otra forma".

Estas bajas obligarán al equipo a jugar de otra manera, por eso Cervera dice que "ojalá les sorprendamos, pero lo importante es que no nos sorprendamos nosotros. Ellos verán algo que no es lo que han visto en el Cádiz en todo el año".

Manda un mensaje a los aficionados a los que les dice que "estén orgullosos de este equipo que tiene sesenta puntos. Eso es muy complicado y el tiempo lo dirá, que confíe en su equipo que este equipo nunca les falló. Estoy convencido de que no fallará, quedan cuatro jornadas y estoy convencido".

Por último, valora también algunas críticas que han recibido algunos jugadores por ir a La Feria de Jerez en estos días. Algo que además se culminó con una comida del equipo en el real jerezano. El plantel amarillo, junto con los directivos y cuerpo técnico comieron juntos el miércoles, por eso Álvaro dice que "no sé si es raro. Lo que sí creo es que algunos lo pueden pensar y no está mal pensado, como todo en el fútbol, pero era una comida y en algún momento hubo una charla sobre eso, pero se decidió que no pasaba nada. Pero entiendo que los aficionados se lo cuestionen, pero siempre con lo mismo, si hubiésemos ganado el domingo no pasaba nada", sentencia Álvaro Cervera.