Rajoy quiere un nuevo “modelo” para financiar la autopista de peaje

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quiere “llegar a un entendimiento” con otras fuerzas políticas para alumbrar “un modelo para financiar las autopistas de peaje” cuyas concesiones expiran próximamente, entre ellas la AP-4 que une Cádiz y Sevilla.

Aboga por encontrar “una salida justa e igual para todos en toda España”, descartando así un tratamiento diferenciado a la AP-4, que cumplirá en 2019 medio siglo como autopista de peaje. Rajoy ha rechazado, en cualquier caso, prorrogar la concesión actual.

El gallego ha realizado estas declaraciones durante la charla-coloquio con la que, en el oratorio de San Felipe, ha clausurado la conmemoración del 150 aniversario de Diario de Cádiz. A su llegada, pasadas las 13:15 horas, ha sido recibido por un centenar de personas que tras una pancarta de la Marea de Pensionistas de Cádiz han gritado distintas consignas contra la gestión de las pensiones por parte del Gobierno, contra el propio Rajoy y contra el portavoz del PP de Cádiz, Ignacio Romaní.

Ese centenar de manifestantes se había concentrado en la calle Santa Inés ante el gran despliegue policial que ha restringido el acceso a las calles aledañas del oratorio de San Felipe.

El presidente del Gobierno ha valorado la importancia de Cádiz en la historia de España, recordando la promulgación de la Constitución de 1812 en la ciudad. Al hilo, ha aprovechado para reflexionar sobre la Constitución Española de 1978, un texto que ha posibilitado en España “una democracia ejemplar” y “una transformación increíble”.

En esta línea, ha resaltado que “la España constitucional es de los países que más se han desarrollado” desde 1978 en el mundo, incidiendo en que desde ese año el país ha multiplicado su Producto Interior Bruto (PIB) por seis, y la renta per cápita por cinco.

Tras insistir en que el progreso de España como país es “indiscutible” desde 1978, ha puesto a Andalucía como ejemplo de “referente de éxito” del modelo territorial español, explicando que cualquier debate en este sentido debe afrontarse “desde la lealtad”.

Ha reconocido, además, que no le gusta el actual modelo de financiación territorial y que en mayo se convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera tal y como acordó con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Asimismo, ha señalado que hará “todo” lo que esté en su mano para llegar a un acuerdo entre PP y PSOE sobre el modelo de financiación.

Rajoy considera que “es bueno hablar con orgullo de España”, y ha asegurado que España “saldrá reforzada, y si no al tiempo, del reto independentista”. Respecto al candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, y los tuits que escribió, ha dicho que “no reflejan el respeto y la educación que he encontrado en los ciudadanos de Cataluña cuando me desplazo allí, pero en cualquier caso habrá que juzgarlo por sus hechos”.

Igualmente, se ha preguntado “qué es lo que hay que reformar de la Constitución Española”. A su juicio, “no es una prioridad reformar la Constitución Española y hacer un referéndum” para validar esa reforma. “No me parece que sea necesario, hay otras prioridades”, ha apuntado.

Por último, ha afirmado que “en absoluto” se le ha pasado a Teófila Martínez el tren para formar parte del Gobierno. “Es una mujer muy capaz”, ha contestado.