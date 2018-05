Defensa do común vuelve a concentrarse bajo el lema "As cidades non se venden"

Este sábado La Comisión en defensa do común vuelve a concentrarse delante de la autoridad portuaria bajo el lema "As cidades non se venden". De forma paralela se desarrollarán concentraciones en Madrid, Barcelona, Málaga o Pamplona o en Milán y Nápoles para denunciar maniobras urbanísticas especulativas. Ricardo Vales, portavoz de la plataforma en defensa do común.

Ha pedido a la Confederación de empresarios que no participe en la subasta de parcelas de A Maestranza convocada de nuevo por el Ministerio de Defensa. Ha entregado una carta en ese sentido al Presidente de los empresarios Antonio Fontenla que se ha comprometido a estudiarlo. El próximo 17 de mayo termina el plazo para presentar ofertas.