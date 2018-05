El Elche C.F. defiende su segundo puesto en Olot antes del play off

El Elche Club de Fútbol quiere acabar la Liga regular en el Grupo III de Segunda B con una victoria en el estadio de un Olot que se juega la permanencia. La cita es el domingo 13 de mayo a las 18.00 horas.

El entrenador del Elche, Pacheta, reconoce que "nos espera un encuentro muy duro. El Olot es un buen equipo y lo darán todo para evitar el descenso a Tercera División, pero es importante ganar antes de disputar el play off de ascenso. Prefiero quedar segundo y jugar el partido de vuelta de la primera eliminatoria en casa".

El técnico franjiverde no podrá contar con el sancionado Manuel Sánchez y dejará en casa a Jony Ñíguez e Iván Sánchez, ambos con 4 cartulinas amarillas, y dará descanso también al central Gonzalo Verdú, el jugador de campo con más minutos en las piernas. Guille Vallejo defenderá la portería por segunda jornada seguida y debutará como franjiverde el lateral zurdo Redru, cedido por el Betis hasta el final de la Liga.

La gran novedad en el once ilicitano puede ser el juvenil Javi López, un medio centro nacido en 2001 y que ha maravillado a Pacheta en los entrenamientos con el primer equipo. El técnico ha resaltado del chaval que "es un jugador moderno, tiene un buen primer contacto con el balón, y aunque es pequeño es agresivo y no levanta el pie en el duelo. Es un futbolista muy interesante. Tengo la sensación de que no le pesará debutar. Entiende muy bien el juego, es un chico estable y con talento".