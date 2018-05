El Eldense confía en el milagro (D. 18:00 h)

Sin margen de error y con la necesidad de lograr, sí o sí, la victoria. Así afrontan el partido que se juega esta tarde a partir de las seis en el estadio “Martínez Valero” de Elche, el Elche C. F. “B” (17º: 39 Ptos.) y el C. D. Eldense (5º: 70 Ptos.) en la última y definitiva jornada de liga en el Grupo VI de la Tercera División de fútbol que arbitrará el alicantino Jorge Tárraga Lajara.

Ilicitanos y eldenses afrontan un partido que se presenta abierto de par en par donde ninguno de los dos puede especular con el resultado. Al Deportivo no le vale solo ganar porque tiene que confiar en que el C. F. La Nucía no gane al Torre Levante en la Ciutat Esportiva “Camilo Cano” mientras que al filial franjiverde el triunfo le mantiene en la categoría independientemente de lo que hagan sus más inmediatos perseguidores, si pierde se metería en problemas si el Almazora y el Buñol ganan sus respectivos encuentros.

Miguel Ángel Mullor, entrenador del Eldense, encara el partido con su renovación para la próxima temporada acordada con la directiva azulgrana que preside José María Roig y recupera a Kike Tortosa después de haber purgado un partido de sanción por lo que tiene a la plantilla a su disposición.

Se espera un buen ambiente en las gradas del estadio ilicitano con numerosa presencia de seguidores azulgranas en las mismas además, motivado porque no hay que pasar por taquilla.

El partido lo pueden seguir en Radio Elda – Cadena SER a través de www.radioelda.com y la aplicación móvil de la Cadena SER.