'Alguien ha perdido los papeles'

Esta mañana varias máquinas dejaban toda mi calle reluciente y trabajadores de la limpieza, baldeaban cada rincón, cada esquina, cada escalón, cada baldosa. La pena es que durará poco, porque la calle es un sitio donde nos gusta tirar cosas. Terminamos el cigarrillo, pues al suelo; abrimos un caramelo y no esperamos a encontrarnos la primera papelera; el chicle nos “aseguramos” de tirarlo en el lugar de más paso, para fastidiarle el día a quien lo pise o colaboramos en hacer de la calle un traje de lunares muy adecuado para la época; el billete de autobús, el ticket de la última compra, la publicidad que nos acaban de dar o acabamos de coger de nuestro buzón, no esperamos a encontrar su lugar adecuado para depositarlos. Permanentemente perdemos los papeles. Eso, justamente, es lo que debe pasar, de forma habitual, a las personas que cada día arrojan en la acera los restos de los envoltorios de diversos objetos.

Estas imágenes ya cotidianas, por desgracia, me recuerdan una secuencia de la película de Carlos Iglesias “Un franco, 14 pesetas”, en la que los protagonistas arrojan al suelo, del vagón del tren en el que viajan, la envoltura de papel de un bocadillo. Es una escena situada en los años de la posguerra, en los que muchos españoles, como los protagonistas de ese film, tenían que emigrar a otros países de Europa. Unos años en los que intentamos exportar nuestra falta de educación y lo que hicimos fue importar educación y cultura, como muestra el comportamiento que, a renglón seguido, tiene una señora mayor que viaja en el mismo tren y que al ver tan incívico acto se levanta de su asiento, toma el papel y les dice en tono un tanto serio“¿se les ha caído esto?”.

No, no habían perdido el papel, ni lo siguen perdiendo los que, medio siglo después, siguen sin haber aprendido el valor de lo público, lo de todos y lo peor es que no es más que un botón de muestra. Parece que seguimos sin ser capaces de desprendernos de la boina, ¿aprenderemos modales alguna vez?