"Nos vale el empate, pero hay que salir a ganar"

El Guadalcacín recibe el domingo a las doce y media en el municipal Fernández Marchán al Onubense en el último partido de liga de Tercera División. El filial del Recreativo necesita ganar, aunque le puede valer cualquier otro resultado dependiendo de lo que ocurra en Los Barrios y Alcalá, que ocupan las plazas 19ª y 18ª respectivamente.

Al Guadalcacín le vale el empate, “pero saldremos a ganar”, asegura Alberto Vázquez entrenador del equipo jerezano, que recuerda que “en casa sólo hemos perdido un partido y tenemos que seguir en esta línea”. El filial del Recreativo llega al partido lanzado después de sumar los últimos 9 puntos posibles y el Guada cayó en Ceuta, en el campo más complicado de esta segunda vuelta de la liga.

El técnico del Guada quiere restarle dramatismo a este choque y recuerda que "no tenemos que hacer nada extraordinario para mantener la categoría, sólo lo que hemos venido haciendo toda la temporada en casa".

Al Guadalcacín le vale el empate, pero “nos equivocaríamos si saltamos al campo pensando en que un punto es suficiente, hay que estar concentrados en hacer el trabajo que hay hacer. Nosotros en casa lo estamos haciendo bastante bien y no hay que hacer nada extraordinario, solamente lo que mis jugadores saben hacer, tenemos que salir a por la victoria”.

El técnico del Guadalcacín también tiene claro cómo hay que jugar el partido ante el Onubense: "Como todos los que jugamos. El ritmo será alto porque a nosotros aquí en casa nos gusta ser intensos, no dar al rival tiempo de que piense. Ellos físicamente también están muy bien. Me espero un partido así. Se decidirá como siempre por algún detalle. Tendremos que estar muy concentrados, no perder la cabeza y estar pendiente de los errores que puedan cometer, trabajar para que tengan alguno e intentar aprovecharlo". empatado y se empiece a comentar otros resultados... tienes que estar centrado en lo tuyo".

La directiva del Guadalcacín, en un precioso gesto, ha decidido que la taquilla íntegra del partido de este domingo se destine al pequeño Aitor Palomeque, jugador benjamín del Marianistas herido en un accidente.