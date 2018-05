De la Barrera: "Me debo también a Aspire y tiene proyectos"

Las especulaciones están y estarán a la orden del día en lo que al futuro de Rubén de la Barrera se refiere. El tecnico de la Cultural, con el que en diciembre de 2016 firmó un nuevo contrado por dos temporadas, ligó su próximo destino a los deseos de la Academia Aspire, propietario de la entidad leonesa y que podría tener nuevos planes para el entrenador gallego.

"Todas las partes somos conscientes de lo que hay y de lo que no hay. Tengo vinculación y estoy encantado de donde estoy y de con quien estoy", respondió De la Barrera al ser abordado por su situación para luego añadir: "estoy muy agradecido a Aspire por permitirme dos grandes temporadas en León y a partir de ahí veremos. Tengo vinculación con Aspire y con ellos estoy encantado de la vida. Me debo también a ellos y tienen proyectos. He empezado con ellos en León y sigo con ellos en León, que es donde me centro. A día de hoy no existe otra posibilidad".

La consecución del objetivo de la permanencia acelerará o retrasará los movimientos de la propiedad con respecto a la Cultural, empezando por su cabeza visible, por el técnico que cambió la historia reciente del club, pero también con el grueso de la plantilla. Hasta la fecha, la renovación de Yeray González por tres temporadas es el único movimiento consumado.

Por otra parte, De la Barrera destacó que el choque ante el CD Lugo es una "grandísima oportunidad" para que su equipo se acerque esta jornada a la permanencia. Lo hará "ante el peor rival posible" del que teme su libertad en el juego ahora que no tiene objetivos cercanos. "Ese rival suelto puede hacer daño. Tenemos que pasarles por encima y dejarles sin opciones de meterse; si les dejamos, cogerán la pelota y nos harán sufrir", explicó el técnico gallego, que contará con todos sus jugadores, salvo Viti y Zuiverloon.