Natalia Sanchidrián salió del pozo "Volando Alto"

Natalia Sanchidrián sufrió abusos sexuales en la infancia. Eso dejo una cicatriz en lo más profundo de su ser que la convirtió en una persona que vivía en un estado constante de miedo. Los traumas desbordaron su mente y afloraron al exterior en forma de bulimia y anorexia. Cuando no pudo soportar más ese dolor emocional, trató de quitarse la vida. Pero Natalia salió del pozo. Ingresó en la Unidad de Trastornos Alimentarios de Ciudad Real donde se curó y después puso rumbo al extranjero, donde se formó en EFT (Técnicas de Liberación Emocional)

"Cuando decidi escribir el libro me temblaban las piernas pero me dije, si al menos ayudas a una persona habrá servido de algo". Así nació Volando Alto, donde cuenta su experiencia y aporta técnicas para superar los miedos y gestionar las emociones. Algo, lamenta, que nadie nos enseña. "No hay viaje más bonito y más duro que conocerse a uno mismo", destaca.

Sanchidrián presenta Volando Alto, una obra recomendada incluso por la Seguridad Social, en la Feria del Libro de León (Salón de los Reyes de San Marcelo, sábado 12, 20:00h)