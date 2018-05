Dos ex presidentes del Atlético Baleares han presenciado in situ el entrenamiento de este viernes en Son Malferit. Fernando Crespí y Toni Garau reconocen estar nerviosos por lo que pueda pasar el próximo domingo. Aun así, ambos confían en ganar y en conseguir la permanencia. Para Crespí, "toca salvar los muebles en el último momento". "Nos lo jugamos todo y no pensamos en perder", añade Garau.

Fernando Crespí reconoce que al principio de temporada nadie se esperaba llegar a la última jornada en la situación actual: "Llegar a esta situación es un cúmulo de cosas, se hizo un equipo competitivo y en las primeras cuatro jornadas el equipo me encantó". Garau tampoco esperaba terminar la temporada luchando por mantener la categoría: "Al principio de temporada teníamos todos los ingredientes para estar arriba, pero las circunstancias nos han llevado a estar aquí y sufrir".

Por último, Crespí ha reconocido la gran labor del actual presidente del club Ingo Volckmann. Sobre todo ha puntualizado lo bueno que es para la entidad tener un nuevo estadio y que Ingo siga delante del proyecto pase lo que pase: "Hay que tener tranquilidad porque pase lo que pase Ingo seguirá, no podemos recriminarle nada porque da todo lo que tiene y lo que sabe".