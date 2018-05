El Govern replica a Salom: "Que sea responsable y hable con su partido"

El Govern exige a Salom que sea responsable y le aconseja que hable con su partido, que es donde tiene el problema. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Costa, ha pedido a la delegada del Gobierno que tenga recupere el sentido común y que se mire en el espejo del PP de Galicia que hace unas semanas anunció que promovería el uso del gallego en comercios, etiquetas y especios público para fomentar su lengua propia.

Costa pide respeto a los territorio con lengua propia, insiste en que los recursos planteados no tienen sentido y exige a Salom que no polemice con un tema en el que no había debate.