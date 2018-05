Maria Salom acusa a la presidenta Armengol de sobredimensionar el nacionalismo y provocar con su actitud el recurso de la Abogacía del Estado contra las subvenciones a la rotulación en catalán del Ayuntamiento de Pollença y Capdepera. La delegada del Gobierno ha tachado a la presidenta de radical y ha acusado a Més de avivar el debate sobre los recursos del Gobierno al plus de carrera profesional y las subvenciones a la lengua para desviar la atención sobre los problemas internos de su partido.

Duras declaraciones de Salom, que considera que los partidos del pacto han generado una dinámica que califica de peligrosa y que, según ha admitido, ha llevado a la Delegación del Gobierno que dirige a velar y mirar con lupa determinados acuerdos. Son Armengol y Més los que han provocado con su actitud, según la delegada, que se tengan que recurrir los acuerdos sobre carrera profesional y lengua.

La delegada ha arremetido también contra el alcalde de Palma, Antoni Noguera, al que acusa personalmente de provocar una dinámica que califica de complicada al acusarle de no querer a su tierra. Quien es él, ha dicho Salom, para repartir títulos de buen mallorquín, eso es peligroso para las islas.

Ha insistido Salom en que el acuerdo de carrera profesional no tenía amparo legal para ser aplicado y buena prueba de ello, dice, es que ahora se vaya ha impulsar una ley para garantizarlo. A pesar de ello, no garantiza que se vaya a retirar el recurso del Gobierno. No entra Salom a valorar las críticas internas que ha recibido dentro del propio PP, que no ha adoptado una postura única sobre el asunto, ni tampoco ha querido pronunciarse sobre la factura electoral que la formación podría pagar por estas actitudes.