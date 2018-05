Miguelín: "Venimos a conseguir el primer punto sí o sí"

Empieza el play-off por el título de la LNFS y el Palma Fútsal juega este sábado ante el Pozo Murcia. En el equipo murciano juega el mallorquín Miguelín, quien ha afirmado en SER Deportivos Baleares que ve a su equipo con mucha confianza: "Venimos a Palma para conseguir, sí o sí, el primer punto de la eliminatoria".

El jugador mallorquín reconoce que la temporada del Pozo Murcia no está siendo buena. La eliminación tanto de la Copa de España como de la Copa del Rey afectó de forma negativa a los murcianos. Miguelín espera que en este play-off se de la vuelta a esa situación: "Queda el último tramo donde esperamos dar la talla. Tenemos que darlo todo".

Un plus para el Pozo es despedir como toca a su entrenador. Duda dejará el banquillo del Pozo Murcia tras 17 años. Miguelín indica que eso no provoca una presión extra al equipo. El mallorquín, además, afirma que siempre está pendiente del Palma Futsal y no descarta volver en el futuro: "Mi corazón está con el Palma y le deseo lo mejor siempre que no juguemos contra ellos. Ojalá pueda volver un día y terminar donde empecé".

Sobre el Palma, el rival de los murcianos este sábado, indica que no ha sido un equipo regular durante la temporada pero, puntualiza que es "un gran equipo". "Que el Palma Futsal nos haya ganado en dos ocasiones esta temporada tiene mucho mérito, pero nosotros tuvimos muchos fallos poco habituales en ambos partidos", añade.