¿Qué hacer hoy en Murcia?

AGENDA CULTURAL / Ayuntamiento de Murcia

Del 14 al 20 de MAYO2018

TEATRO

Martes 15

Pedro Páramo

Cía. ESAD Murcia

Basada en la novela de Juan Rulfo

Director: César Oliva Bernal

21 h. Teatro Romea (5 euros)

Viernes 18

'Esto no es la casa de Bernarda Alba '

Dirección: Carlota Ferrer

Cía. Draft.inn y Teatros del Canal

21 h. Teatro Romea (15 / 22 / 25 euros)

Ibn Hud, el último suspiro andalusí

(Festival Tres Culturas)

Cía. de Teatro de la Federación de Moros y Cristianos

20.30 h. Teatro Romea (Acceso con invitación)

Sábado 19 y domingo 20

II Festival de Teatro y Felicidad

'El médico a palos', de Molière

'La Recova'

Sábado: 20.30 h / Domingo: 12 h. Auditorio de Cabezo de Torres (Entrada con invitación)

DANZA

Miércoles 16

Giselle

Ballet de Moscú

21 h. Teatro Romea (20/30/40 euros)

MÚSICA

Viernes 18

Dani Martín

21.30 h. Plaza de Toros

Domingo 20

Romeo Santos

20 h. Recinto Ferial La Fica

MURCIA TRES CULTURAS

Miércoles 16

Jota Martínez

'Instrumentarium musical alfonsí'

21 h. Plaza de los Apóstoles

Jueves 17

Ensemble Ecos de Sierra Espuña & Schola Gregoriana

'Misa de Santiago Apóstol'

20.30 h. Sta. Iglesia Catedral de Murcia

Viernes 18

Faluka

'Territorios de la diáspora'

20 h. Pza. Sto. Domingo

Orquesta del Conservatorio de Tetuán

'Música andalusí'

21 h. Pza. de los Apóstoles

Sábado 19

Hamid Ajbar Ensemble Sufí

'Un viaje espiritual de Córdoba a Damasco'

21 h. Pza. Apóstoles

Hamsa Hamsa

'Tradición sefardí'

23.30 h. Terraza Molinos del Río

EVENTO

Sábado 19

Espectáculo de luz y sonido

Audiovisual sobre la historia de Murcia y los restos arqueológicos del entramado urbano musulmán

del arrabal de la Arrixaca.

21.30 y 22.30 h. Yacimiento arqueológico San Esteban

CINE TRES CULTURAS

Lunes 14

'Flores'

De Jorge Jácome

20 h. Puertas de Castilla (Acceso libre hasta completar aforo)

'7 Pardeh'

De Sepideh Farsi

20.30 h. Puertas de Castilla (Acceso libre hasta completar aforo)

Martes 15

'Interiors and exteriors', de Ashique Mostafa

20 h. Puertas de Castilla (Acceso libre hasta completar aforo)

'Let the summer never come again', de Alexandre Koberidze

20.30 h. Puertas de Castilla (Acceso libre hasta completar aforo)

Miércoles 16

'Retouch' de Kaveh Mazaheri

20 h. Puertas de Castilla (Acceso libre hasta completar aforo)

'La nuit oú j’ai nagé', de Damien Manivel, Kohei Igarashi

21 h. Puertas de Castilla (Acceso libre hasta completar aforo)

INFANTIL

Sábado 19

Tres Culturas de los niños

'Miau, guau, kikirikí'. Títeres Los Claveles

19.30 h. Avda. Libertad

OCIO

Sábado 19

Rutas ambientales

Cuevas del Buitre. Majal Blanco

Dificultad media-alta. Distancia 6 km

Majal Blanco. Pza. Moreras (Inscripciones 968 212 518)

MUSEOS

Miércoles 16

Historia e historias de matemáticas

Ciclo de charlas divulgativas sobre historia de las matemáticas

“Giuseppe Peano: la curva, los axiomas y el lenguaje simbólico universal”

A cargo de Pedro José Herrero Piñeyro (Profesor del IES Ricardo Ortega, Fuente Álamo)

17.30 h. Museo de la Ciencia y el agua. (Asistencia gratuita)

Jueves 17

Inauguración exposición 'New Curators Orgía'

Comisario: Daniel Soriano

11 h. Centro Puertas de Castilla (Hasta el 29 de junio)

Día de los Museos

Viernes 18

'Cambio climático, el gigante que amenaza la Tierra'

Presentación del libro de Cayetano Gutiérrez Pérez

19 h. Museo de la Ciencia y el agua. (Asistencia gratuita)

Viernes 18

Inauguración de la nueva maqueta de El Valle

12 h. Museo de la Ciudad

18 y 19 de mayo

Obsequio a los visitantes al Museo de un catálogo

Museo de la Ciudad

19 de mayo

Noche de los Museos

Apertura del museo de 11h a 1 de la madrugada

Proyección de cortometrajes

Debate: Cine y Robots.

12 h. Museo de la Ciencia y el Agua

'La ciudad vista por Martínez Tornel'

Lectura de textos del libro 'Martínez Tornel. Antología', de Manuel Muñoz Zielinski

21h. Museo de la Ciudad

EXPOSICIONES TEMPORALES

'Pintura ilustrada. Ilustración pintada'

José Francisco y Antonio Aguirre

Palacio Almudí. Hasta el 20 de mayo

'Albino. Fotografías de Ana Palacios'

Molinos del Río. Hasta el 25 de mayo

'Colección pictórica municipal III: El paisaje'

Museo de la Ciudad. Hasta el 3 de junio

'La huerta y los huertos en la obra de Ramón Gaya'

Museo Ramón Gaya. Hasta el 8 de junio

'Fotografías de David Frutos'

Puertas de Castilla. Hasta el 8 de junio

'Walden. Manual para echarse al monte'

Obras de Jorge Fin

Palacio Almudí. Hasta el 10 de junio

'El taller del artista'

Centro Cultural Las Claras. Hasta el 24 de junio

'Murcia. Una generación de escultores'

Casa Consistorial. Hasta el 30 de junio