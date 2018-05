El Real Madrid examina al UCAM en su vuelta a la realidad de la Liga Endesa

Después del subidón de adrenalina de la Final Four de Champions League, el UCAM Murcia vuelve a la Liga Endesa. El reto es disputar los playoff, pero el panorama no es halagüeño. El cuadro de Ibon Navarro recibe este sábado (19:00 horas) a un Real Madrid que está casi intratable. Líder en España y clasificado para la Final Four de la Euroliga, el club blanco aterrizará en el Palacio sin Campazzo (no podrá saludar a su ex afición) ni tampoco Felipe Reyes ni Rudy Fernández.

En los universitarios no estarán Antelo (operado esta semana de su grave lesión en la zona del tendón de Aquiles) ni Faverani, que continúa lesionado. Además, están tocados Sadiel Rojas y Lima, sobre el que el Real Madrid tiene aún una opción. Ibon Navarro cuenta con ambos de todas formas. La clasificación está complicada. Andorra, que es séptimo, tiene un triunfo más, y el average ganado. En la octava posición, empatado con el UCAM, pero por delante gracias al average, está el Iberostar Tenerife de Fotis Katsikaris. Pero en el caso de un triple empate, los canarios quedarían por debajo y fuera de playoff. El calendario no ayuda a los murcianos. Esto les queda por disputar:

Morabanc Andorra: Delteco (casa), Unicaja (fuera) y Valencia (casa).

Iberostar Tenerife: Barcelona (casa), Obradoiro (casa) y Betis (fuera).

Barcelona (casa), Obradoiro (casa) y Betis (fuera). UCAM Murcia: Real Madrid (casa), Bilbao (fuera) y Estudiantes (casa).