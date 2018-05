El Lorca FC vuelve a gustarse y tumba a otro equipo de playoff, el Numancia

El Lorca FC sigue a lo suyo. Descendido matemáticamente hace dos semanas (y virtualmente hace dos meses) ha encontrato la fórmula para ganar partidos y ante el Numancia demostró que es, a día de hoy, uno de los equipos más en forma como locales de la categoría. Con el 2-1 acumula tres victorias y dos empates en los últimos cinco partidos jugados en el coliseo lorquino. Lástima que esta reacción no se lograse antes... o igual el verse ya defenestrados ha liberado a los jugadores. El desenlace es inevitable.

Resultó entretenido el encuentro entre el Lorca FC y el Numancia. El calasparreño Higino, muy activo, era protagonista en la delantera soriana. Ponía a prueba a Dorronsoro pronto, pero en el otro área Aitor despejaba lo que parecía un golazo de Dani Ojeda. Carlos Gutiérrez se probaba de cabeza en un córner en el área de Dorronsoro, pero resultó decisivo en la suya propia. Un saque de esquina botado a pocos segundos del descanso acabó con un autogol del central del Numancia. Antes, Diamanká y Nando habían intentado, sin éxito, abrir el marcador.

Ese gol en propia puerta facilitó el partido al Lorca FC. Con el 'viento a favor' el marcador creaba peligro en los contragolpes y así Fede Vega rozó el 2-0 en dos ocasiones, pero Aitor se mostraba muy seguro (paradón en el segundo disparo del argentino). Manu del Moral estuvo cerca de sorprender a Dorronsoro desde la frontal, pero el que anotó fue Nando. El valenciano firmó su primer gol de la temporada, tras un buen pase de Peña, con un remate cruzado de delantero centro. Poco tardaría el Numancia en recortar, con un remate de cabeza de Manu del Moral, pero en los últimos minutos, pese a los diferentes contragolpes, no se movió el marcador. Ganó el Lorca FC, aunque ya no sirva de mucho en la tabla, que sigue demostrando que no era tan mal equipo como evidenció hace meses.

FICHA TÉCNICA:

Lorca FC: Dorronsoro; Fede Vega (Tropi 90'), Antonio López, Fran Cruz, Pomares, Peña; Noguera, Gomelt (Digard 73'), Javi Muñoz, Dani Ojeda (Brown 82'); y Nando.

Numancia: Aitor; Unai Medina, Carlos Gutierrez, Dani Calvo, Saúl; P. Valcarce (Nieto 64'), Diamanka (Pere Milla 79'), Íñigo Pérez, Mateu; Higinio (Guillermo 73') y Manu del Moral.

Goles: 1-0 (44') Carlos Gutiérrez, en propia puerta en un córner. 2-0 (60') Nando, de remate cruzado en el área. 2-1 (65') Manu del Moral, de cabeza.

Árbitro: Moreno Aragón, madrileño. Amonestó a Peña (46'), Nando (52') y Noguera (90').

Estadio: Artés Carrasco. 2.245 espectadores.