OUeC denuncia na fiscalía o posible fraude na xestión do Matadoiro Municipal

O edil de Ourense en Común, Miguel Doval, facía pública onte a denuncia que o seu grupo presentaba ante a fiscalía, polos desaxustes entre os datos de control sanitario e os partes entregados ao concello pola xerencia do Matadoiro Municipal, e as incongruencias nas liquidacións das taxas que a concesionaria paga como canon ao Concello.

Doval expuxo os datos referentes ao ano 2015, cotexados entre os partes de cabezas de gando emitidos pola empresa, cos do libro de control sanitario de sacrificio da Consellería de Sanidade, que revelan “desfases de perto de 3000 cordeiros, 2000 cabritos e máis dun cento de tenreiros”, rexistrados polos veterinarios de Sanidade, pero omitidos nos partes entregados ao Concello. Son “entre oitenta e cen toneladas de carne non declarada só no ano 2015, e collendo os datos máis favorables”.

Doval engade que a Concellería de Comercio, que debera ser responsable de facer seguimento dos partes de sacrificio e recadar as tasas correspondentes, está sendo un “colaborador necesario nun fraude que podería ser continuado no tempo”.

O edil lembra que na comisión de investigación sobre esta cuestión, constituída a petición de Ourense en Común en marzo de 2016, “todo foron trabas”; explica que o seu grupo tivo que recorrer á valedora do pobo, á delegación de Sanidade e ao Parlamento para conseguir a documentación que a investigación precisaba, e lamenta que o resto de grupos “non teñen interés en que esto se clarifique”.

Ourense en Común vén solicitando reiteradamente que se reactive a comisión de investigación, sen convocarse desde xullo de 2017, e advirte que ao remate da concesión, que conclúe a finais do próximo mes de xuño, “non remata o fraude, as responsabilidades destas circunstancias seguirán aí ata que se esclarezan”.