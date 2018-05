"No me parece adecuado una escuela medio laica"

Nueva edición del Foro SER Navarra con María Solana, consejera de educación y portavoz del Gobierno de Navarra, como protagonista. Y se pronunciaba por uno de los temas que más polémica ha generado dentro del cuatripartito. La reducción de las horas de religión en las aulas, que solicitan tres de los socios de gobierno, EH Bildu, Podemos e IE.

La consejera ha dicho "que es una optativa, por lo tanto todo aquel que la quiere la elige pero a aquel que no la quiere no se le impone". "Esa obcecación de reducir al mínimo, digo yo, que si para el próximo curso de 6.000 alumnos y alumnas, 3.000 han solicitado cursar religión católica en este caso, entiendo que no tienen mayor interés en que se les reduzca de dos a una", ha añadido.

"Quien no quiere cursar religión católica no tiene por que hacerlo", apuntaba. Y matizaba que "ese tiempo de religión se podría destinar a otras materias, pero tratando todo el horario en su conjunto". Y añadía, que "Geroa Bai no comparte avanzar hacia un modelo medio laico".