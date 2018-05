Osasuna podría repetir alineación titular ante el Oviedo

Quizá Diego Martínez juegue al despiste con la alineación de Osasuna y no sería de extrañar que se guarde, hasta minutos antes del decisivo partido ante un rival directo como el Oviedo, un as en la manga con la vuelta o no de Fran Mérida al equipo titular tras cumplir sanción. Por lo visto en el ensayo a puerta cerrada en el Sadar, el técnico repetiría el mismo once que ganó el pasado domingo en Tarragona al Nastic pero puede ser solo una prueba. Si vuelve Fran Mérida, Torres o Quique saldrían del once.

Osasuna y Oviedo, separados por dos puntos y al acecho de la sexta plaza de LaLiga 1/2/3, se juegan buena parte de sus opciones de clasificación para la promoción de ascenso en un duelo entre rivales directos en el estadio El Sadar. El conjunto asturiano, séptimo clasificado con 59 puntos, a uno del sexto puesto, visita a un Osasuna que es noveno con 57 puntos, por lo que una victoria se presenta clave para seguir aspirando al ascenso cuando tras este partido solo restarán tres jornadas.

Osasuna se metió de nuevo en la pelea tras acabar el pasado domingo con una racha de cinco jornadas sin ganar al vencer al Nàstic en Tarragona, donde se confirmó como el segundo mejor equipo como visitante. Sin embargo, una vez más debe vencer a sus miedos en El Sadar (es el sexto peor local), donde no ha ganado sus últimos cuatro partidos y ya solo le quedan los encuentros ante el Oviedo y el Lorca, mientras que debe viajar a Soria y Valladolid, ahora mismo rivales directos.

El Real Oviedo se la juega ante un Osasuna al que nunca ha ganado en El Sadar y que, de lograrlo ahora, le empujaría hacia el play-off, siempre que se sobreponga a la ausencia de Mossa por sanción y a los cambios que el técnico, Juan Antonio Anquela, tendrá que hacer para ver "la versión buena" de su equipo.

El conjunto oviedista, que no gana a domicilio en Pamplona desde la temporada 1962/63, sólo sabe lo que es perder (16 ocasiones) y empatar (6) en El Sadar. Los azules ante Osasuna la peor de sus salidas sobre el papel y, aunque no se confían ante un equipo que Anquela considera "de Primera División", el técnico entiende que su principal problema pasa por encontrar la versión "buena" de los suyos.

El técnico, que reconoció echar de menos al Oviedo contra el que "nadie quería jugar", espera que a diferencia de la última salida a Numancia -que acabó con una abultada derrota- en esta ocasión los carbayones "contrarresten" las virtudes del "poderoso" Osasuna con el juego colectivo y la intensidad que les elevó a los primeros puestos de la tabla el resto de la temporada.

De base en el once habrá un cambio respecto a la pasada jornada, en la que los azules ganaron a un ya descendido Lorca (2-0), y es que Mossa se cae de la lista por haber visto la quinta amarilla y con él lo hace también la excelente pareja de ataque que forma en la izquierda el valenciano con Saúl Berjón.

El recambio natural si Anquela mantiene el 5-2-3-1 sería Varela, que apenas ha disputado 88 minutos en lo que va de Liga, y podría desempeñar la labor de lateral ofensivo en el carril izquierdo, mientras que si cambia el dibujo, la opción podría ser Hidi en un trivote con Folch y Rocha y dos hombres en punta.

La convocatoria, en la que entran tanto el andaluz como el húngaro por Mossa y Yeboah, no aclara cuál de las dos opciones baraja con mayor confianza el técnico, aunque el éxito de ambas pasa por la idea de jugar en equipo que el jienense ha intentando imprimir en los suyos a lo largo de la semana.

- Alineaciones probables:

Osasuna: Sergio Herrera; Lillo, Miguel Flaño, Aridane, Oier; Lucas Torró; Rober Ibáñez, Borja Lasso, Roberto Torres, Quique y Xisco.

Oviedo: Alfonso; Varela, Carlos Hernández, Forlín, Christian F., Johannesson; Folch, Rocha; Berjón, Fabbrini y Linares.

Árbitro: Arcediano Monescillo (Comité Castellano-Manchego).

Estadio: El Sadar:

Hora: 20.30.

Desde las 20h puedes seguir el partido en Carrusel Deportivo Navarra en el 89.0 de la Fm, dispositivos móviles o sernavarra.com