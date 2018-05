Fisac: “Si creo que no tengo nada más que dar al club, me iré”

Suena a despedida. “Cuando acabe la liga diré mi decisión, pero ya me conocéis muchos de los que estáis aquí. A veces me desgasto mucho, han sido años difíciles, duros y muy bonitos, pero para un entrenador como yo es muy complicado estas situaciones. Tengo la decisión tomada desde diciembre, lo sabe todo el mundo. Jugadores, cuerpo técnico, Nekane, Miguel Santos… Hay que esperar al final de liga, así creo que tiene que ser”.

Estoy cansado. “Nunca se sabe. Creo que sería bueno tener la suficiente prudencia como para esperar. Es cierto que mis palabras denotan que parece que estoy cansado pero debo esperar a acabar la liga. Tenía dos años de contrato, pero os recuerdo que hace 10 años cuando descendí con el equipo, también tenía contrato para el año siguiente. Renuncié al contrato porque no me parecía justo quedarme cuando era el máximo responsable de bajar. Si este año creo que debo marcharme, lo haré.

Este es mi club. “El Gipuzkoa Basket no necesita ni mis contratos ni nada, este es mi club. Ellos saben perfectamente nuestra vinculación, pero todo en la vida tiene su periodo, su tiempo… Si creo que no tengo nada más que dar al club como creía que era aquella vez, así lo haré”.

¿Cambiarían cosas en el GBC? “Si me acabo marchando cambiarían muchas cosas porque hasta ahora las decisiones deportivas más o menos estos años las he tomado yo. Soy el responsable de una cosa buena, mala o regular. Hay que esperar en ese sentido porque todavía no he dicho que me voy. Lo que luego hiciesen ellos me parecería lo más lógico. La decisión solo se debe a una exigencia personal que yo tengo conmigo mismo. Vine a este proyecto de cara a 4, 5 o 6 años, pero mi desgaste ha sido muy grande, muy grande, excesivamente grande. Si creo que he cumplido con eso, el día 23 será mi último partido que entrene al equipo. Si creo que puedo seguir haciéndole cosas buenas al equipo y al club seguiré para adelante”.

Próximo partido en Andorra. “Morabanc está en ese grupo que se juega todas las opciones para jugar ese playoff, para cualquier club es una satisfacción. Es un equipo muy bien dirigido desde el base con Albicy con Jaime Férnandez que ambos son dinámicos y alegres. Jugadores exteriores como Walker, Blazic, Jelinek… Además es una cancha agradable para jugar de las que nos gusta a los amantes del basket. La gente aprieta, está muy encima".

Norel sigue de baja. “La rotura de fibras es en una inserción entre la rodilla y el gemelo, una zona bastante delicada. Su proceso de recuperación siempre que ha ido dando pasos hacia adelante pues siempre ha tenido molestias y malas sensaciones. Él quiere jugar, está trabajando a medio gas, pero no por él, sino más por mí culpa. No voy a forzar a ningún jugador que no esté al 100%".