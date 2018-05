Alguacil mete en la lista a Xabi y Charly, pero no garantiza que vayan a jugar

Imanol Alguacil, como se esperaba, ha incluido en la lista de convocados a Xabi Prieto y Carlos Martínez para jugar contra el Leganés. Se han ejercitado con el grupo y aunque están tocados todavía, están en la lista para despedirse de corto de Anoeta. Pero lo que no garantiza es que vayan a poder jugar.

-Convocados. “Los dos si se tienen que infiltrar para que nos les duela nada, lo van a hacer. Hemos seguido un plan de trabajo y la idea era estar al final de la semana con el grupo, pero mi idea era que estuvieran fuera, pero al final Januzaj no está bien y aunque Aritz está bien he entendido el contexto y por eso lo he dejado fuera. Pero ya les he dicho que el partido partido es importante y que el homenaje llega después”.

-No garantiza que vayan a jugar. “Lo vamos a ver, porque le tenemos que dar importante al partido porque es un partido oficial y queremos ganarle no me puedo aventurar si van a ser cambios o no van a salir pero cambiarían la titularidad por ganar el partido pero no puedo garantizar nada porque no se como va ir el partido y le tenemos que dar importancia que se merece”.

-Hacer pleno en Anoeta con Alguacil. “Cuatro de cuatro en casa, muy contento y orgullo si sale así, por el comportamiento de la afición y de los jugadores, y eso me llena de satisfacción

-No cambia de idea. “No, lo que quiero es acabar bien, dije en su día que quería sacar lo mejor de los jugadores. Y con eso me quedo no voy más allá. Sintiendo los colores como los siento y ojalá no tenga que volver a estar aquí en esta situación porque si echan mano de mi es porque la situación no es buena. No se si estoy preparado o no, pero diría que es más fácil ser entrenador de primera fuera de aquí que en la Real”.

-A ganar al Leganés. "Lo tenemos claro, y lo vais a ver mañana, el equipo va a salir a ganar y competir, no hay otra manera, el homenaje viene después. Y no será tan bonito si no conseguimos la victoria. Si les aprieto en el día a día no es para luego no pedirles competir y dar luego un paso para atrás. Veréis una Real con ganas de salir el partido adelante”.

-Despedida personal de Anoeta. “Para mi también va a ser un partido especial delante del público, por las muestras de cariño que he recibido de todos”.

-Asier Garitano. “Igual que salió el nombre decijay y Javi gracia y son entrenadores buenos, nos pueden venir bien. Vamos a ver si acertamos en el nombre y que yo no tenga que estar delante de vosotros”.