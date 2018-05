Setién: "No me interesa lo que diga y haga Caparrós"

Después de varios años, el Betis parte ligeramente como favorito en el derbi sevillano. Principalmente, por estar por encima en la clasificación y por su excelente racha de resultados -interrumpida en Bilbao- que le ha llevado a lograr ya la clasificación europea. El entrenador del Betis, Quique Setién, ha reforzado una vez más su estilo de juego y ha apelado a "argumentos futbolísticos para demostrar que vamos a ser superiores", huyendo de la testiculina como alegato principal al que suele apelar Joaquín Caparrós.

Tras un entrenamiento a puerta abierta, en el que se han dado cita en torno a seis mil aficionados del Betis en el Villamarín, y en el que se ha visto trabajar en el grupo a Guardado y también que Pedro será el portero titular ante el Sevilla, dado que ni Adán ni Dani Giménez se han recuperado a tiempo, el entrenador del Betis ofreció una rueda de prensa, de más de media hora, en la que respondió a todo tipo de preguntas:

La pasión del derbi: "Todo el mundo dice que hay que ganar: Claro, ¿voy a querer perder? La pasión que se vive aquí no la hay en ningún sitio, por lo menos yo no la he vivido. Yo llevo sólo un año aquí pero partidos de esta intensidad, que signifiquen tanto, aquí sólo hemos jugado uno. Y veo a mis futbolistas fuertes porque tenemos argumentos futbolísticos para demostrar que vamos a ser superiores. A esto es a lo que nos tenemos que ceñir, no a los huevos… es que esto se sobreentiende ya".

El logro conseguido: "Estar a cinco puntos de nuestro rival es mucho más importante, casi, que lo que pueda pasar en el derbi, que también lo es. Estamos los quintos. Eso sí que tiene mérito. Ojalá que podamos dar una alegría a todos lo que en esta ciudad son del Betis pero lo que más me satisface es la temporada que hemos hecho. Estar la temporada que viene en Europa, que es un ojetivo extraordinario. A esto es a lo que hay que darle valor. Y sin tratar de justificar una hipotética derrota que puede ocurrir mañana, porque esto es fútbol".

Las palabras de Caparrós: "¿Tú crees que yo vivo pendiente de lo que dice Caparrós. Es que no me interesa lo que diga Caparrós, no tengo nada contra él, él tiene su manera de hacer las cosas y yo las mías, las que he hecho durante toda mi vida. Pero no me interesa lo que diga y haga Caparrós".

El Sevilla: "No creo que no ha cambiado tanto y en estos partidos tampoco. Qué nos fijamos. Cuál es el que nos vamos a fijar mañana. Con Montella ha hecho grandes partidos y con Montella también. Yo siempre espero la mejor versión. El Sevilla tiene grandísimos futbolistas que van a dar el máximo. Yo voy a preparar el partido con mis jugadores pensando que son un equipazo. Yo espero lo mejor del Sevilla, siempre. Tampoco vivo pendiente del Sevilla, le analizo, a ver si los criterios futbolísticos nos pueden sorprender, ver cómo salen con el balón, cómo combinan y tratar de que mis futbolistas lo puedan contrarrestar, sin más. Pero no deja de ser diferente o parecido a otros equipos contra los que hemos jugado".

Cambios con Caparrós: "Evidentemente se han modificado cosas, lo hemos visto en estos dos últimos partidos. Son más intensos en el aspecto defensivo y lo llevan a no recibir muchas ocasiones de gol y esperar su momento para salir. Ahora es un equipo más consistente defensivamente de lo que era hasta el momento. Al Madrid le espera, a la Real le espera pero a lo mejor a nosotros nos presiona más arriba, ya lo veremos. Desde luego tiene futbolistas para jugar de la manera que quiera".

¿Planteamiento duro del Sevilla?: Si tenemos en cuenta que todos los rivales hacen más faltas de las que hacemos nosotros, eso lo han hecho todos pero ahí tambi´n estará el árbitro. Yo entiendo que cada uno tiene su forma de enterder el futbol, a mí me gusta que haya continuidad en el juego y el Sevilla le interesa interrumpir el juego y que se han jugado 25’ en cada tiempo, y en los partidos nuestros jugamos 30-32’, que es mucho tiempo. Pueden ser diez minutos más de tiempo efectivo en el juego".

Jugará Pedro: "Adán y Dani han hecho un esfuerzo importante para estar ahí pero no tienen el alta médica. Podríamos decir 'vamos a arriesgar' pero no podemos hacerlo con un portero que a los cinco minutos lo puedes perder. En otra parte del campo igual habría arriesgado pero la portería es diferente. Estábamos todos esperando las respuestas de Pedro. Pedro seguirá y si se equivoca o falla será como con otro jugador".