Caparrós a Setién: "Queremos vender motos sin pintura"

Joaquín Caparrós se mostró fiel a su estilo en la rueda de prensa previa al derbi. El técnico sevillista hizo un repaso a todas las sensaciones e informaciones previas al encuentro y, sobre todo, contestó a Setién.

El partido: "El derbi es especial, un partido distinto. En nuestro país es diferente. Estamos bien, motivados y con ganas. Cuando ganas, el ánimo se multiplica. Va a ser un partido exigente, pero tenemos nuestros argumentos futbolísticos".

Aficionados en el entrenamiento: "Estábamos escuchando cánticos y hemos dejado entrar a algunos aficionados y ha sido bonito".

Quique Setíen: "El partido de ida en el Sánchez Pizjuán... se venden motos sin pintura. Ahí están los datos en cuanto a faltas, remates, posesión... No es real lo que dice Setién. Yo no puedo ir en contra de lo que saben hacer los buenos jugadores. Tenemos jugadores con mucho talento. Algunas veces decimos una cosa cara a no sé qué..."

Insultos hacia su persona: "Venía relajado y me vengo arriba. Éso es fútbol. No vamos a "mariconizar" este deporte".

Navas: "Lo tiene complicado".