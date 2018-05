Una reunión que sirve para bien poco

No parece que Fomento vaya a ceder en el asunto de la V21 así lo más probable es que, una vez se formalice el contrato con la empresa adjudicataria, en semanas comiencen las obras de ampliación de la autovía. Entonces, ¿para qué ha servido la reunión en el Ministerio? Pues para poco, la verdad. Tan solo para que a Fomento no se le acusa de que no escucha a Valencia. Y para que no se acuse a Compromis y PSPV de no haberlo intentado hasta el final.

Julián Giménez

Y luego está la lectura que hacen los que se sienten traicionados, los que esperaban un rechazo frontal a la ampliación y la preservación de la huerta. La pregunta es, ¿se va a canalizar esa decepción el algún gesto, en alguna movilización?