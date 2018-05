Els agricultors són la clau

Periòdicament ens agrada, en La Llavor, fer "un reset", una posada a zero de la situació del camp valencià de la mà de la consellera Elena Cebrián que s'ha compromès al fet que els agricultors, amb els qui s'estan mantenint ara contactes per a polir tots aquells aspectes que no agraden del text a les organitzacions agràries.

Explica la Consellera Cebrián que les seues aportacions seran la creu de guia d'un text legal que, recorda, naix d'una petició social.

A Elena Cebrián li hem preguntat també per la reforma de la PAC, la Política Agrària Comunitària, que de no modificar-se manté en l'aire ajudes que afecten al 80% dels agricultors valencians. Cebrián no valora l'estratègia de negociació del govern central, la ministra García Tejerina afirma que la cosa no està tan mal perquè esperava una retallada major, i assegura que seguiran insistint a defensar a Europa les particularitats de l'agricultura mediterrània de la mà, en principi, del govern central.

La consellera també destaca que per primera vegada el Congrés Nacional de Regants, que se celebra la setmana que ve a Torrevella, se celebre a la Comunitat Valenciana i ací, en la zona que pitjor ho està passant amb la sequera. Açò demostra la importància que es dóna a la sequera en aquesta zona del país i confia que de la trobada puguen eixir acords.

SÈQUIES

En La Llavor hem volgut saber més sobre les sèquies. Ho hem fet de la mà de l'antropòleg i historiador Luis Pablo Martínez, que rebat a aquells que consideren el Tribunal de les Aigües com una institució residual. Lluny d'açò i encara reconeixent que el seu paper com a tribunal és quasi ja testimonial, explica que açò ve perquè els propis síndics realitzen un paper molt important en el repartiment de l'aigua. Defensa que les sèquies són un element de cohesió social i que es van concebre com un element regulador en l'ús i la reutilització de l'aigua en resposta al clima mediterrani i els seus extrems.

MACRO-GRANJES DE PORCS

Ni a favor ni en contra. La Consellera Elena Cebrián no valora els projectes de "macro-granjes" de porcs que amenacen localitats com Aiora. Allí, els seus veïns estan en contra perquè afirmen que acabarien amb el turisme. Cebrián explica que coneix els projectes però que estan encara en una fase molt incipient i que quan arribe el moment hauran de passar tots els filtres, el primer, la Declaració d'Impacte Ambiental. Serà llavors quan es posen en una balança pros i contres.