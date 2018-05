Tu a Londres (polítics), jo a Califòrnia (societat)

Tu (els polítics) en Londres, jo (la societat) en Califòrnia

Més d'una vegada he dit jo ací que els sindicats han perdut peu i que no controlen una societat civil indignada que, com demostren pensionistes i dones, pensa i actua per si mateixa sense comptar amb els altaveus de sempre. Hui faig extensiu això als partits polítics. Tots. Del dijous en les Corts: Violacions com eina política al mateix temps que la gent es manifesta en el carrer és no entendre res. Defendre l'argument recordant que els que hui governen el gastaven quan eren oposició és infantil. I mentre això passa s'adonem que la comissió que devia canviar les consideracions legals sobre violacions i altres resulta que no comptava amb cap dona i que els seus membres poden sumar, fàcil, més de mil anys. I així, tot.