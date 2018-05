Cierto orden

Este fin de semana en Valencia y en otras ciudades de España se celebran movilizaciones contra la turistificación de los centros históricos. No son las primeras, no serán la últimas y cada vez este clamor de los vecinos afectados encuentra más eco, no solo socialmente sino también en la clase política que se empieza a poner las pilas para regular y legislar sobre la materia.

También aquí en la Comunitat Valenciana se ha aumentado sensiblemente la actividad inspectora y se intenta regular el fenómeno antes de la gentrificación nos engulla. Hasta aquí, todo muy bien. El problema, el de siempre: legislaciones y normas que se superponen y no siempre coinciden. Habrá que ser muy escrupulosos con el respeto a la autonomía municipal por ejemplo, pero también dotar de cierta coherencia los marcos normativos para no convertir el asunto en un galimatías o en un nuevo combate político.