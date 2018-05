Chavarría: “Somos el pueblo más afectado y no nos han dicho que vayamos a la reunión de Madrid”

El alcalde de Alboraya, el socialista Miguel Chavarría, afirma estar muy decepcionado con la escasa sensibilidad del Ministerio de Fomento, que va a seguir adelante con la ampliación de la autovía V-21 que ha diseñado y que en el municipio rechazan porque destruye huerta.

Por eso, augura protestas en las próximas semanas protagonizadas por los colectivos que vienen expresándose en contra del proyecto. Movilizaciones que, según avanza el alcalde de la localidad, probablemente apoyará la corporación local en pleno.

Asegura Miguel Chavarría que existe mucha frustración en la población porque las administraciones, afirman, no han escuchado el sentir general de la población. Pero es que, además, el alcalde está muy decepcionado con Joan Ribó porque no les invitaron a ir con ellos a la reunión de Madrid:

València en Comú

València en Comú reitera que la propuesta llevada el jueves al ministerio por el PSPV y Compromís no era sería, ya que incumple la ley de carreteras, y por eso no contaba con el respaldo de ningún técnico. El alcalde no fue y Vicent Sarrià, concejal de Urbanismo, dijo que “había que cumplir el expediente”. València en Comú solicitará al alcalde que pida otra vez la paralización de la obra, una vez que su plan ha sido rechazado.

Así, València en Comú lamenta que se confirme la destrucción de 80.000 metros cuadrados de l'Horta por la V-21.