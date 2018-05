El Carramimbre cierra el curso con una derrota y con un notable general (51-58)

Hasta aquí hemos llegado, y no es un mal sitio. El Carramimbre cerró la temporada con una derrota ante Prat, claro candidato para conseguir la última plaza de ascenso, y firmando un partido en el que apenas tuvo opciones, a pesar del sobreesfuerzo del equipo en una segunda parte en la que llegó a ponerse a uno en el marcador. Pero venció la lógica, se cumplió el pronóstico. El mérito enorme que supone llegar a playoff en tu primera temporada en la categoría y con un club en contínuo periodo de construcción y crecimiento, fue premiado con una sonora ovación del público de Pisuerga al final del encuentro.

Paco García planificó un partido a pocos puntos y consiguió que Prat en ningún momento lo rompiera, pero cuando llegó la recta final selló su zona y le sentenciaron desde el triple en clara demostración de fuerza de un rival que está preparado y diseñado para ascender.

Especialmente significativa fue la despedida de Chatman. El técnico le cambió antes del final y le pidió que se quedara a recibir la mayor ovación de la noche. Sonó a despedida de un hombre clave en la evolución del club que se ha ganado con sus números un mejor contrato en otro lugar para la próxima campaña.

En la parte negativa está el hecho de que el club no consiguiera un ambiente propicio para una machada y no aprovechara una oportunidad de oro para sembrar. Fue una de las entradas más flojas del año. Algo ha quedado claro durante esta semana: la politica y estrategia de los Globerstroters funciona a la perfección, llenan en todos los sitios a pesar de los precios, la del Carramimbre no tanto. Se trata de una faceta a estudiar y seguramente a mejorar la próxima campaña. El hecho de que en un partido de playoff estuvieran los más fieles, no es algo de lo que poder presumir. Estas ocasiones están para aprovecharlas.