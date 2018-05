Almería ya tiene modelo para el soterramiento del ferrocarril

Acuerdo en el consejo de administración de la sociedad ‘Almería Alta Velocidad’ para que la integración del ferrocarril en la capital se realice en tres fases. La primera la ya prevista en El Puche, la segunda que llevaría el túnel hasta la Avenida del Mediterráneo, y la tercera que supondría llegar hasta la estación intermodal totalmente soterrado.

Pues bien, con el espaldarazo que supone que Ministerio de Fomento, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Almería estén de acuerdo con el trabajo que se ha desarrollado desde diciembre por parte de la comisión técnica, se cerraba ayer la decisión de incluir una adenda al acuerdo marco para que la sociedad encargue a Adif Alta Velocidad la redacción de este proyecto, que está previsto que cueste unos 2,5 millones de euros, y que debe contar con un anteproyecto en el que se estimarán de forma pormenorizada los costes, un proyecto básico y un proyecto constructivo.

Además, tal y como explicaba tras la reunión el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, una vez que esté realizado el anteproyecto -calculan primavera de 2019- “se contratará la redacción de un plan de negocio” a través del cual se puedan determinar con mayor exactitud las vías de financiación del proyecto.

Coste

Hay que tener en cuenta que los cálculos actuales, según explicó Gómez-Pomar, suponen que el proyecto en su totalidad en esta fase suponga “una inversión de 272,83 millones de euros de los que 236,5 millones de euros corresponden a la actuación de la integración ferroviaria como tal, 36,8 se dedicarán a actuaciones urbanísticas y el resto a gastos operativos”, pero claro, esta es una aproximación que debe ser más ajustada con el anteproyecto y será cuando se decida la financiación.

Eso sí, no será la sociedad de gestión la que se endeude sino cada administración aunque se hablará de las fórmulas para conseguir ese dinero por cada una de ellas.

Para el director general de Movilidad de la Junta de Andalucía, Rafael Chacón, el acuerdo alcanzado ayer demuestra que “cuando tres administraciones creen en un proyecto hay resultados” y afirmó que “la Junta de Andalucía siempre ha sido parte de este proyecto para aportar ideas y buscar soluciones para los ciudadanos”.

Por su parte el alcalde de la capital, Ramón Fernández-Pacheco, calificaba el día de “histórico” porque “el soterramiento en Almería ya no es un sueño. No es una promesa. Es una realidad con plazos”. Y es que el regidor sí que ha solicitado que cuando se realice el anteproyecto “se adjunte un calendario de actuaciones” porque es necesario que estén todas terminadas para 2023 que es la fecha fijada para la llegada de la Alta Velocidad a Almería.

Plazos

Según sus cuentas, si el anteproyecto estaría listo en primavera, con la realización del proyecto básico y el de ejecución se podría llegar al año 2020 con toda la planificación culminada y arrancar las obras como tal.

Unos trabajos que no dará tiempo a solapar con las obras de soterramiento en El Puche, y que aunque Gómez-Pomar no quiso comprometerse a que no se va a volver a cortar el tráfico ferroviario, desde el Ayuntamiento sí que aseguran que dentro de los planes que se han acordado se recoge hasta una partida presupuestaria para que no vuelva a tener que cortarse.