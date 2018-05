Con el mes de mayo, llega la primavera, la floración, el estallido de vida de la naturaleza, y, para cada vez más gente, las alergias. En esta tierra, resulta paradójico que uno de los mayores alérgenos sea precisamente el olivo, ese árbol que vertebra nuestro territorio tanto en lo paisajístico, como en lo humano, lo social y lo laboral. Esto de que sea el olivo la planta que más alergia produce a los jiennenses me recuerda a la letra de aquella canción de Sabina cuando decía aquello que “amores que matan nunca mueren”, porque pese a todo, mira que los jiennenses queremos a nuestra tierra, a nuestro olivar a pesar de todos los síntomas que provoca.

Sirva esto de la alergia como una metáfora para temas algo más serios. Si ese polen amarillo que genera nuestro olivar provoca una reacción de síntomas, de estornudos, congestiones, que hace que muchos tengan que andar con mascarillas, e incluso los más perjudicados tengan que buscar aires con menos polen, algo parecido pasa en otros ámbitos de la vida. Decía ufana hace unas semanas una autoridad municipal, no recuerdo exactamente cuál, que en Andújar había descendido el paro. Y eso es cierto, como también lo es que ha descendido la población de Andújar. Un síntoma que ya he traído a esta misma columna en ocasiones anteriores -y no he sido el único- del problema gravísimo de expulsión de habitantes que sufre esta tierra, del problema de salida de la población en edad laboral que sale a buscar fuera el aire fresco del empleo de calidad y poder así quitarse la mascarilla de una elevadísima tasa de desempleo, que para nuestra desgracia se ha vuelto crónica.

Pero hay más síntomas. Esta misma semana salía un indicador que situaba a Jaén como la provincia con la vivienda más barata de toda España. Afortunadamente esta vez no ha saltado ningún líder provincial a hacer un ejercicio de onanismo para intentar vendernos lo bueno de ese dato. Eso que nos ahorramos, porque de bueno no tiene nada. En un mercado que se rige por la oferta y la demanda, cuando el precio de algo es bajo sólo significa que hay poca demanda, y hay poca demanda porque la gente en edad laboral se va. En 2018 hay 5802 habitantes en Jaén menos que en 2017, según el INE; y 10.568 menos que en 2016. Casi un 5% de población menos en dos años. ¿Cómo va a subir el precio de la vivienda?

Otro síntoma. El turismo en Jaén, que algunos nos quieren vender como la alternativa al monocultivo del olivar y la desindustrialización, no termina de despegar. Jaén está a la cola de pernoctaciones a nivel andaluz, y no recibimos ni al 2% de los turistas que visitan Andalucía.

¿Y el tratamiento? Esa es la pregunta clave. Lo primero, como siempre es reconocer que se necesita un tratamiento, y al igual que para la alergia no hay tratamiento fácil y mágico, es mejor tratarse que no hacerlo. Así que no está de más que empecemos a buscar una buena dosis de antihistamínicos en forma de empleo, industria, desarrollo y futuro real para que esta maravillosa tierra no siga despoblándose.

PABLO QUESADA Pablo Quesada es profesor de instituto desde el año 2000, y actualmente ejerce como profesor de inglés en el I.E.S. Jándula de Andújar. Cuenta con experiencia internacional como profesor de francés en Estados Unidos. Licenciado en Filología Inglesa y Graduado en Derecho, compatibiliza su labor docente con el asesoramiento jurídico. Padre de familia preocupado por legar un mundo mejor a la siguiente generación, es un ciudadano comprometido, europeísta convencido y colaborador con diversas ONGs y colectivos.