La Diputación remite ya cartas a las bodegas para que no demoren su inscripción en FENAVIN 2019

La Diputación de Ciudad Real ha remitido ya sendas cartas a las bodegas para que se inscriban en Fenavin. Este año se cumplirá la X edición de la Feria Nacional del Vino que estrenará instalaciones remodeladas.

Aunque el plazo de inscripción no comenzará hasta el 1 de junio, en las misivas, se recomienda a los expositores, tanto de la región como de otras provincias que no se demoren porque, de lo contrario, pasarán a la bolsa de bodegas en reserva, que se abre todos los años, con varios centenares de inscripciones que no se pueden formalizar.

Jose Manuel Caballero, presidente de Fenavin con los trabajadores de la feria en 2017 / Cadena SER

Prioridad para los bodegas de la región

Se esperan 1800 bodegas de toda España. La institución provincial, organizadora del evento, quiere a un año vista que los expositores prevean con tiempo su participación, para evitar que se queden fuera; todos los años se genera una lista de bodegas que no llegaron a tiempo de varios centenares. Deben saber que la inscripción se realiza por riguroso orden de entrada y tienen prioridad las bodegas de Ciudad Real y Castilla La Mancha, que suelen ser el 50 por ciento del total.

Standar de calidad

La de 2017, fue la feria más importante, también de tamaño, de cuantas se han celebrado hasta ahora, habiendose consolidado desde CLM como un referente en el sector del vino a nivel europeo. En palabras del presidente, las bodegas y denominaciones de origen valoran los estandares de calidad que ha alcanzado la feria y vuelven cada año, porque han comprobado edición tras edición, que en Fenavin se hace negocio y mejoran sus cuentas de resultados.

Fomento de la cultura del vino

Para la próxima edición, desde la organización se quiere intensificar la cultura del vino, para afrontar la principal problemática que rodea al consumo dentro de nuestras fronteras. Mientras que en el exterior Ciudad Real sigue ocupando los primeros puestos en exportación, ingresando 360 millones de euros, en operaciones comerciales, el vino no se encuentra entre las bebidas preferidas, entre los españoles, tampoco en Castilla La Mancha, con consumos muy por debajo de la UE. Un año más incluso antes de la celebración de Fenavin se programarán actividades con este objetivo.