Marilia Andrés Casares, o simplemente Marilia, como la conocen fuera de Cuenca, celebra 20 años de canciones compartidas con la edición de un nuevo disco Infinito 2017. Nos lo ha contado en Hoy por Hoy Cuenca.

Después de vender unos cinco millones de discos de los tres álbumes editados en los años noventa con el dúo Ella Baila Sola, Marilia estrenó una nueva etapa musical en 2013 con el álbum Subir una montaña.

Marilia ha grabado su nuevo disco en formato directo acústico. / marilia.es

Más recientemente publicando Infinito 2017, un álbum homenaje a veinte años de canciones compartidas con la gente. “Infinito nace de las peticiones de la gente”, dice Marilia, “sobre todo en la anterior gira acústica”.

El nuevo disco de Marilia incluye temas de todas sus etapas como autora, además de una versión de Mari Trini y un tema inédito llamado Si no es un sí es un no. Marilia revisita temas tan populares como Mujer Florero, Amores de barra o Cuando los sapos bailen flamenco, más recientes como Casi me rindo o Una luz. Está grabado en directo acústico en formato trío con su banda, en un día y medio, sin aditivos. “Es un agradecimiento a las personas que han hecho suya alguna de estas canciones alguna vez y una celebración de las canciones desde su sonido actual”, apunta la cantante conquense.

Además, hace sólo unos días ha estrenado un single del tema Volver a los diecisiete, una canción de violeta Parra, con la colaboración de Nacho Vegas.

En los últimos meses Marilia compartido escenario con artistas como Mikel Erentxun, Nacho Vegas o Berri Txarrak entre otros.