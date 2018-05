Los radares de tramo de la N320 ya han empezado a multar

La pasada semana empezaron a funcionar de forma real los dos radares de tramo que la DGT ha instalado en la N320 a su paso por la provincia de Guadalajara. Después de un período de pruebas en el que no se multaba a los conductores, ahora sí que se sanciona a los que superen el límite permitido.

Se trata de los dos primeros radares de tramo que funcionan en la provincia. Uno de ellos se encuentra en el tramo del kilómetro 259 al 264, en la zona de Horche, entre la vega de este municipio y la recta de Valdeluz, en ambos sentidos. El otro está entre el kilómetro 298 y el 300, cerca de la urbanización Sotolargo, en el tramo de la 320 que va hacia El Casar, también en ambos sentidos.

El radar controla la velocidad a la entrada y a la salida y hace una media. Si se supera el tope establecido, el conductor es sancionado.

Ambos están indicados en la carretera con señales informativas, pero no aparecen de momento en la página web de la DGT. Desde la Jefatura Provincial recuerdan que no es obligatorio que los radares aparezcan en la web. Se trata, dicen, de "un ejercicio de transparencia", pero la Ley no establece como requisito indispensable que estén publicados para empezar a funcionar. En todo caso, señalan, ese listado se actualizará "en cuestión de días".



