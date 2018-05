Tercera División 38ªJ

Atlético Tomelloso Vs Guadalajara (Domingo 18:00 Paco Gálvez)

El Dépor viaja a Tomelloso en busca del premio a una tortuosa temporada. A pesar de las dificultades los morados dependen de sí mismos para jugar el playoff de ascenso a 2ªB por segundo año consecutivo. El conjunto morado conseguirá el objetivo si logra la victoria. También En caso de empate si el Villarrubia no gana en La Roda y en caso de derrota, sí ni Villarrubia ni Albacete B ganan. Para la cita Alberto Parras recupera al central Rangel, al portero Tomás Caballero y al medio centro Oscar Cabo que sale de lesión. La única duda es la del máximo goleador Nico Chafer por un proceso febril. El equipo alcarreño estará acompañado por un centenar de aficionados, en un Paco Gálvez que registrara una gran entrada después de que su directiva haya regalado 2000 entradas entre sus aficionados para apoyar al equipo auriverde en su lucha por la permanencia. El técnico morado analiza la cita en el Paco Gálvez. Escucha aquí sus declaraciones:

Azuqueca Vs Manchego (Sábado 18:00 San Miguel)

Los rojinegros despiden la temporada en casa ante el Manchego en un partido en el que solo estará en juego la honrilla. Los azudenses dicen adiós a un año en el que no han conseguido los objetivos iniciales de jugar el playoff de ascenso o incluso de ser campeones del grupo. Para la cita Santi Nuero, el tercer técnico del club esta temporada y que también se despedirá del banquillo, no podrá contar con los lesionados Tena, Javi Alonso y el presidente y jugador Jorge Fuentenebro. Mario Magallares será también baja en este caso por motivos personales. A final del partido la directiva y los jugadores compartirán un pequeña merienda con los aficionados.

Albacete B Vs Marchamalo (Domingo 18:00 Ciudad Deportiva Andrés Iniesta)

Los gallardos también despiden una temporada en la que su primer objetivo era jugar por primera vez un playoff de ascenso. Objetivo que no ha podido alcanzar después de un año difícil con cambio de entrenador incluido. El filial del Albacete por su parte se juega también el playoff aunque necesita ganar y que pierda el Dépor en Tomelloso y que no gane el Villarrubia en La Roda. Para la cita Fran García no podrá contar con los lesionados Ballesteros, Palero y Manolo además de Illana por motivos personales.