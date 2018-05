Cocina contra los prejuicios

Utilizar la cocina para integrar cultura y eliminar prejuicios con el diferente. Esos son los ingredientes de la iniciativa ¡#AcogeUnPlato, las recetas no entienden de fronteras¡, desarrollada en el Centro de Ayuda al Refugiado (CEAR) de Getafe en la que ha participado el chef Pepe Rodríguez, que ha reinterpretado un plato tradicional marroquí, la pastela de pollo.

Once inmigrantes han compartido en esta web ésa y otras recetas (pastela marroquí, ñame de crema deberenjena, Arroz con coco, Baba Ganoush, Mantu, Carpa con Attieke, Tacos ahogados, Arepas rellenas, PolloGG camerunés, ChakChak y Frijolitos molidos con plátano macho) de sus países de origen: Marruecos, Siria, Afganistán, Costa de Marfil, México, Rusia, El Salvador, Venezuela y Camerún. “Todos ellos han cocinado un plato que les evoca recuerdos de su infancia, de su familia y de sus orígenes. Han compartido sus historias y cómo ha sido y está siendo el proceso de acogida en España, acompañados en todo momento por CEAR”, explica el centro en un comunicado.

El chef de El Bohío junto a algunos de los inmigrantes que han elaborado recetas para esta iniciativa. / CEAR

Según nos ha contado en la radio, Imane está satisfecha con la reinterpretación que ha hecho el cocinero de Masterchef y ha contado su historia. “Me vi obligada a huir de mi país y a través del equipo legal de CEAR, comencé los trámites para solicitar asilo en España. Ahora me estoy formando, aprendiendo español y también he realizado un curso de cocina. Todo ello ha servido para aumentar mi autoestimay creer en mi sueño. Me gustaría abrir un gastrobar donde unirmis conocimientos de la gastronomía árabe y española”, cuenta.

Estrella Galán, secretaria General de CEAR, ha contado que “esta acción pone de manifiesto la riqueza que traen consigo las personas refugiadas, por lo que es vital trabajar por la inclusión social, fomentando su formación y sus posibilidades de empleo”.