El consejero de Sanidad niega ‘rotundamente’ el cierre del servicio de Reproducción Asistida de Leganés

El consejero Enrique Ruiz Escudero ha negado este viernes, durante una visita al hospital Severo Ochoa de Leganés, que el servicio de Reproducción Asistida del centro corra peligro, tal y como temen desde la ‘Plataforma Ciudadana Luis Montes en Defensa de la Sanidad Pública de Leganés’. Este colectivo denuncia que la consulta del servicio sufre “cierres intermitentes a lo largo del año, en verano, fiestas locales, Semana Santa y Navidad. Además, afirman que “Admisión tiene bloqueado hace meses el sistema informático y la posibilidad de que lleguen pacientes por libre elección, según refiere, por orden de la Dirección Médica”. Esta situación, hace pensar a la Plataforma que se busca el cierre del servicio.

Sin embargo, el consejero de Sanidad ha negado “rotundamente” que se piense en este cierre y ha recordado que “la práctica asistencial de Reproducción Asistida en Leganés está en la misma sintonía que el pasado año”. Reconoce que “los equipos, a veces, necesitan reorganización”, pero confirma que el servicio seguirá ofertándose en el hospital.

La Plataforma cree que se quiere reestructura la consulta tras “haber desoído” la petición de los profesionales de levantar el bloqueo a la libre elección y se plantean como otros programa de inseminación que reciben pacientes son de gestión privada, en relación al caso del Grupo Quirón. “Casualmente, aunque no tienen la técnica de inseminación y menos aún fecundación in vitro en su cartera de servicios, trabajan para la Fundación Jiménez Díaz, derivándoles los ciclos ya comenzados”, indican en un comunicado. En este sentido, Ruiz Escudero, ha afirmado que “se habían incluido en la web estos servicios, que no estaban dentro de la propia cartera, y se dio la orden de retirarlos de la página”.

Sanidad asegura que Reproducción Asistida de Leganés cuenta con dos sanitarios permanentes, más enfermeras y que los cierres puntales responden a la necesidad de adecuar sus vacaciones. Niegan que no se atienda a pacientes de libre elección y como prueba que recientemente se han tratado a mujeres procedentes de Fuenlabrada, Alcorcón o Puerta de Hierro, según afirman. Desde enero hasta ahora se han atendido a unas diez personas menos que el año pasado por estas fechas.