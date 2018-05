“Vamos a cosechar los frutos de una pésima gestión de la Comunidad con los colegios”

Hay un plazo de ocho meses para terminar unas obras que comenzaron hace poco y que a todas luces no tendrán el centro terminado para abrir el 1 de septiembre, es decir, al comienzo del curso escolar. Así lo cree el concejal de Educación fuelabreño, Isidoro Ortega, quien ha expresado su malestarporque “todo apunta” a que este centro no estará listo en la fecha comprometida.“Vamos a cosechar los frutos de una pésima gestión por parte de la Comunidad al hacerlo por fases y no haber concluido las obras ya”.

Ortega teme que habrá “poca demanda de matriculación porque es pedir a las familias un acto de fe, meter a tus hijos a un cole todavía sin acabar y en el que no pueden entrar los hermanos”, porque se construye por fases. Por eso, asegura que todo se trata de “un despropósito” y acusa a la consejería de Educación de tener “una actitud desinversora en la región”.

La parcela, cedida hace años por el Ayuntamiento, está vallada, han comenzado obras, pero dice el edil no salen las cuentas para el 1 de septiembre. En esta zona hay 900 alumnos que podrían estar escolarizados en su barrio y no lo pueden hacer porque solo está el colegio Juan de la Cierva. Por eso, Ortega afirma que hay alumnos suficientes para hacer en este barrio colegio y medio, además del centro que ya existe.

La Consejería ha destinado 1,2 millones de euros de los presupuestos regionales a esta primera fase del colegio, aunque el concejal de Educación cree que se necesitarían 3 millones para su finalización completa.

