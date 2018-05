Husillos decide dejar el Málaga tras ser desautorizado por Al-Thani

Mario Armando Husillos dejará de ser el director deportivo del Málaga al verse desautorizado por el presidente Al-Thani. El hispano argentino puso como condición no recibir injerencias del jeque en la parcela deportiva cuando llegó el pasado mes de octubre. Pero en la noche de ayer Al-Thani descartó al técnico con el que Husillos tenía un acercamiento: Lucas Alcaraz. El diario AS avanzó el acuerdo con el entrenador granadino, y en la noche del jueves el presidente publicó un tuit donde declaraba que Alcaraz no es una opción para el Málaga a la vez que le deseaba suerte en otro equipo. Este gesto público ha llevado a Husillos a tomar la decisión de marcharse.

