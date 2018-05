La película 'Marisa en los Bosques' del cineasta ejidense Antonio Morales se proyecta hoy en El Ejido

La sala B del Teatro Auditorio de El Ejido acogerá esta tarde la proyección de la primera película del cineasta ejidense Antonio Morales, bajo el título ‘Marisa en los Bosques’. Después de recorrer medio centenar de festivales internacionales donde ha cosechado grandes éxitos, como un premio a Mejor Película en Alemania y una nominación a mejor director novel, se estrenará con dos pases a las 7 de la tarde y 9 de la noche. Morales ha detalllado que se encuentra muy nervioso porque estos dos pases se verán en su tierra.

Película

'Marisa en los Bosques' es uno de los títulos del nuevo cine español que más han dado que hablar en los últimos meses. Rodada íntegramente en Madrid, se estrenó en el prestigioso Festival Internacional de Cine Europeo de Sevilla, pun-to de arranque de una andadura imparable por más de treinta festivales alrededor del mundo, desde el Cinequest de California a las muestras de cine español de Edimburgo o Praga, con paradas en México, Canadá, Chile, Uruguay, Portugal, Inglaterra, Colombia o Alemania, donde recogió el premio a la Mejor Película en el Festival de Meinz. Su recorrido por España también ha conseguido seducir a los programadores de las citas más importantes del cine de autor, con selecciones en Filmadrid, D'A Film Festival (Barcelona) o el reciente Festival Internacional de las Palmas, un recorrido que no pasó desapercibido para la ASECAN, organización que otorga los premios del cine andaluz, que nominaron el trabajo de Antonio Morales como Mejor Director Novel en su última edición, a pesar de que la película aún no se ha estrenado en cines. Con este recorrido, la película prepara su estreno en salas este próximo verano, pero antes se podrá ver en exclusiva en la Sala B del Auditorio, proyecciones que contarán con la presencia del director y la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido. Una ocasión única para poder ver la película en la ciudad de su director.